Liverpool : la sortie explosive de l’ancien agent de Darwin Núñez

Avoir un ancien agent peut parfois être source de problème, et Darwin Núñez pourra le confirmer. Dans un entretien accordé au journal El Observador ce jeudi, Edgardo Lasalvia, ex-conseiller de l’Uruguayen, n’a en effet pas mâché ses mots au sujet de son ancien poulain. Laissé de côté par le joueur de 23 ans, qui avait décidé de confier ses intérêts à Jorge Mendes quelques mois avant son transfert à Liverpool, Lasalvia a pointé du doigt le comportement ingrat de l’ancien joueur de Benfica à son encontre.

«Je n’ai pas eu l’occasion de parler avec Darwin. J’ai essayé de l’appeler puis, via un message WhatsApp, il m’a dit qu’il m’aimait énormément, qu’on resterait ami pour toujours, bla bla bla, mais qu’il allait entamer un nouveau chapitre avec une autre agence. Puis il m’a bloqué. Je n’ai même pas eu l’occasion de répondre, a-t-il déclaré, avant de poursuivre. Tout le monde sait ce que j’ai fait jusqu’à ce qu’il arrive au sommet : je lui ai tout donné, payé ses opérations… Mais ces hommes d’affaires d’en haut vous achètent la dernière Lamborghini et sont des superstars parce qu’ils portent des costumes et parlent cinq langues. Et moi je ne suis personne. Quand il était à Benfica, ils ont commencé à lui monter la tête. C’est la première fois que je parle de ça. Je ne pouvais pas aller dix fois par an au Portugal. Et parfois, quand vous ne pouvez pas, vous vous éloignez ou louper certaines choses. Et puis la bombe vous explose au visage.»

