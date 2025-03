L’OM met Mason Greenwood devant ses responsabilités

Le cas Mason Greenwood interroge de plus en plus à l’Olympique de Marseille. Remplaçant face au RC Lens, puis face au Paris Saint-Germain lors des deux dernières journées de Ligue 1, l’Anglais de 23 ans s’est montré décevant lors de ses entrées en jeu. Pourtant, avec le déplacement au Parc des Princes, Roberto De Zerbi assurait qu’il s’agissait d’un problème physique seulement pour lui, ainsi que pour Luis Henrique, dans une situation similaire.

«Ce sont de très bons gars, qui ne sont pas toujours habitués à jouer le haut du classement et il y a des moments où c’est plus difficile pour eux. Il faut avoir la force de les mettre sur le banc. Mais il n’y a aucun problème, ils ont eu un programme physique différent cette semaine, mais il n’y a pas d’embrouille », avait assuré l’Italien. Pourtant, on apprenait que certaines attitudes de l’Anglais commençaient à agacer son coach, qui n’a pas hésité à recadrer l’ex-Mancunien.

Mason Greenwood veut s’imposer

Pourtant auteur de 16 buts et 3 passes décisives en 28 apparitions sous la tunique phocéenne, Mason Greenwood serait conscient de son attitude et aimerait regagner du crédit auprès de Roberto De Zerbi en vue de la fin de saison et lui montrer qu’il peut redevenir constant, d’après La Provence. «Il y a beaucoup trop de matches où il a cru que marquer un penalty ou faire une passe décisive lui donnait le droit de se cacher en phase défensive, c’est une grosse erreur», explique un proche du vestiaire au journal local.

Mais l’Anglais entend se rattraper et a d’ailleurs surpris sa direction en se présentant à la Commanderie lors de ses congés pour retrouver la forme et sa place de titulaire. Mais en interne, l’OM attend beaucoup plus et lui laisse jusqu’à la fin de saison pour inverser la tendance et assurer son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029. Car aujourd’hui, les dirigeants marseillais sont prêts à le laisser partir à l’issue de la saison. Cela passera surtout par une bonne prestation samedi, lors d’un déplacement important à Reims.