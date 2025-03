OM : Roberto De Zerbi a recadré 2 joueurs

Petit coup de moins bien pour l’OM en ce moment, avec deux défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Deux mauvais résultats, face à Lens samedi (1-0) et contre Auxerre (3-0) lors du fameux épisode avec Pablo Longoria qui viennent installer quelques doutes au sein d’une équipe qui était jusqu’ici très bien rodée et n’affichait pas de gros défauts. De quoi relancer la course à la deuxième position en Ligue 1, puisque si l’OGC Nice n’a pas profité du faux pas phocéen et s’est aussi incliné contre l’OL ; Monaco, Lille et l’OL ont encore réduit la distance qui les sépare de la formation de Roberto De Zerbi.

« On a fait un match suffisant pour pouvoir le gagner, même si ça n’était pas notre meilleur match de la saison. Eux ont joué à neuf sur 25-30 mètres. On a eu les occasions nécessaires pour débloquer le match, mais on ne l’a pas fait », regrettait le coach italien après la défaite contre les Sang-et-Or, alors que plusieurs joueurs sont pointés du doigt. C’est le cas de Mason Greenwood notamment, remplaçant et entré à la pause samedi, mais n’étant pas capable de faire des différences pour permettre à son équipe de prendre des points.

Greenwood ciblé par De Zerbi

Comme l’indique L’Equipe, certaines attitudes de l’Anglais commencent d’ailleurs à agacer son coach. Le média indique ainsi que le tacticien transalpin a recadré l’ancien de Manchester United, mais aussi Luis Henrique. Selon leur entraîneur, les deux hommes ne se donnent pas assez sur le terrain et il le leur a clairement fait savoir lors de la séance de veille de match. Un reproche déjà fait à d’autres joueurs comme Wahi, Koné ou Brassier plus tôt dans la saison, rajoute le quotidien sportif.

Dans le même temps, il a mis en avant d’autres joueurs qu’il considère comme des exemples, comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Höjbjerg, Leonardo Balerdi, Valentin Rongier et Neal Maupay, et desquels l’Anglais et le Brésilien doivent s’inspirer. Si De Zerbi avait expliqué des difficultés sur le plan physique pour expliquer l’absence de Greenwood de son onze ce week-end, tout indique donc qu’il s’agissait plutôt d’une punition…