Le Real Madrid prépare quelque chose de totalement dingue pour Kylian Mbappé

C’est passé un peu à la trappe à cause de l’Euro, mais Mbappé est, depuis le 1er juillet, officiellement joueur du Real Madrid. Forcément, le joueur est concentré sur la compétition internationale, et ses prestations inquiètent un peu à Madrid, où on a l’impression que le Bondynois est un peu en-dessous. Un avis partagé par beaucoup en France par ailleurs…

Une fois que l’Euro sera terminé pour les Bleus - le plus tard possible on l’espère - Kylian Mbappé ira s’installer à Madrid, où une nouvelle vie et un nouveau défi de taille l’attendent. Avant de le voir à l’œuvre sur les pelouses de Liga, il sera d’ailleurs présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu. Le quotidien AS a fait de nouvelles révélations sur ce qui attend le Bondynois le 16 juillet.

Un show à la Taylor Swift

Le média madrilène explique que le Bernabéu sera totalement ouvert et que 80.000 fans sont attendus. Mbappé fera son entrée sur le terrain avec le nouveau maillot merengue pour la saison 2024/2025 avec le numéro 9 au dos. Il pourra d’ailleurs éventuellement changer et récupérer le 10 quand Modric partira. AS indique que les dirigeants madrilènes ont préparé un spectacle «à la Taylor Swift», avec une énorme passerelle en hauteur qui traversera la pelouse par laquelle passera le Français, avec des feux d’artifice et des effets sonores qui se déclencheront à son passage.

Mbappé sera accompagné de Florentino Pérez, qui fera office de maître de cérémonie, ainsi que Pirri, légende du club. Des invités de taille sont aussi attendus sur la pelouse, alors qu’un dispositif énorme d’images et de vidéos du Français est prévu sur le tableau d’affichage 360° du tout nouveau stade madrilène. Une présentation avec une production digne d’un concert des plus grandes stars actuelles en somme ! Mbappé sait qu’il devra ensuite être à la hauteur sur le terrain…