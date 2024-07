Real Madrid : l’Espagne est très inquiète pour Kylian Mbappé !

Les 8es de finale de l’Euro 2024 organisé en Allemagne sont officiellement terminés. L’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, l’Angleterre, la France et le Portugal ont tous été rejoints mardi soir par les Pays-Bas et la Turquie qui sont parvenus à se qualifier respectivement contre la Roumanie (0-3) et l’Autriche (1-2). Les grandes hostilités des quarts de finale débuteront ce vendredi avec deux affiches très alléchantes : un Allemagne-Espagne en apéro et un France-Portugal au dîner. Une journée marquée par deux matchs qui sentiront bon la poudre. Voilà de quoi faire vibrer tous les amoureux du ballon rond, des observateurs aux supporters. Si la presse espagnole sera concentrée sur le match de sa Roja contre la Nationalmannschaft, elle aura aussi les yeux rivés sur le duel des Bleus d’un Kylian Mbappé trop discret sur cet Euro 2024. Le désormais joueur du Real Madrid est méconnaissable et sa capacité à porter une équipe est plus que largement remise en question en Espagne, alors que sa présentation officielle aura lieu à Santiago-Bernabeu le 16 juillet prochain.

La suite après cette publicité

Il y a trois mois, Kylian Mbappé, encore joueur du Paris Saint-Germain, était tout sourire et affirmait sans sourciller en conférence de presse : «Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ?». Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et il s’est passé beaucoup (trop) de choses dans le quotidien du Bondynois. En effet, le capitaine des Bleus a connu une fin de saison très compliquée avec des performances très décevantes notamment en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mais aussi en Ligue 1. Puis est venue la grande annonce tant attendue depuis des années de son transfert au Real Madrid. Quelques jours avant le début officiel de l’Euro 2024, il se disait soulagé, heureux et motivé pour remporter la compétition avec l’Equipe de France : «Un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu’un homme malheureux», pointant même du doigt le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Mais presque un mois après cette déclaration, rien n’a changé et les copies rendues par Mbappé questionnent jusqu’en Espagne. Mais aussi dans l’édition du jour de nos confrères de L’Equipe, qui se demandent «mais où en est vraiment Kylian Mbappé ?».

À lire

Euro 2024 : les supporters de l’équipe de France attendus en masse face au Portugal

Le «mystère» Mbappé

Au-delà des faibles statistiques affichées par Kylian Mbappé, son niveau général et son attitude sont aussi pointées du doigt. Il est presque paradoxal que l’un des attaquants les plus prolifiques, l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, n’ait marqué qu’un but, sur pénalty qui plus est, dans toute sa carrière en Euro, sur deux participations au total 2021 et 2024. Le journal AS écrit ce mercredi matin : «La toute nouvelle recrue du Real Madrid a connu une période fatidique. Lundi après-midi contre la Belgique, dans un match qui a montré une fois de plus que, en plus du masque pour protéger son nez, qui réduit sa vision du jeu, il n’est pas arrivé au tournoi sur le sol allemand dans la meilleure condition physique». En effet, souvent dans une position d’attaquant de pointe qui dézone sur l’aile gauche, l’ancien attaquant du PSG et de Monaco peine à faire la différence. Kylian Mbappé ne se cherche pas d’excuses pour justifier sa baisse de forme mais l’attaquant avait affirmé avant le duel contre la Belgique en 8e de finale que le masque qu’il utilisait, qu’il a changé quatre fois depuis qu’il s’est cassé le nez, réduisait sa vision.

La suite après cette publicité

Le quotidien espagnol n’a également pas loupé l’occasion de rappeler ses statistiques indignes d’un joueur de son calibre, surtout que toute l’attaque de l’équipe de France passe par lui. En effet, les chiffres de Mbappé dans ce championnat d’Europe ne sont pas entièrement flatteurs : un but, zéro passe décisive soit 0,3 but par match, trois grosses occasions totalement manquées dont deux contre l’Autriche, un but inscrit sur 13 tirs tentés dans la surface mais aussi seulement 61% de précision dans les dribbles et 60% des duels gagnés. Le bilan qui ne ressemble en aucun cas à celui d’un supposé meilleur joueur du monde, rappelle AS : «Il faut ajouter qu’il est arrivé à l’Euro avec une gêne au dos et à la cheville. Si l’on tient compte du fait que son temps de jeu a été drastiquement réduit avec le PSG après avoir annoncé à Al Khelaïfi en février son départ à la fin de la saison, la réalité est qu’il a été très difficile de voir une performance optimale de sa part». Il y a quelques jours, Marca écrivait aussi que «Griezmann et Mbappé étaient loin de leur meilleur niveau». Au moins Mbappé expérimente déjà la pression qui l’attend à Madrid.