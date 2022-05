Bundesliga : avec un doublé de Christopher Nkunku, Leipzig pulvérise Augsbourg

Christopher Nkunku régale encore avec le RB Leipzig. À l'occasion de la réception d'Augsbourg dans le cadre de la 33ème journée, Leipzig devait absolument s'imposer pour avoir des chances de disputer la Ligue des Champions lors de la saison prochaine. Et les Rouge et Blanc ont rapidement pris les devants grâce à l'ouverture du score d'Adrien Silva (1-0, 40e).

Avant que Nkunku ne double la mise et ne s'offre ensuite un doublé en moins de dix minutes pour permettre à son équipe de prendre le large (3-0, 48e et 57e). En fin de rencontre, Forsberg terminait le travail et assurait définitivement la victoire au RBL (4-0, 64e). Grâce à cette large victoire, Leipzig remonte à la quatrième place et devra vaincre Bielefeld pour assurer sa place en C1. Augsbourg, déjà maintenu dans l'Elite, terminera sa saison contre Greuther Furth, déjà condamné à la Bundesliga 2.