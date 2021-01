OM - Montpellier Streaming : comment regarder le match en direct

Après une très courte trêve hivernale, la Ligue 1 est de retour en ce milieu de semaine. Et pour ce premier match de l’année 2021, l’OM va devoir oublier sa fin d’année 2020 laborieuse qui s’est achevée avec un seul point pris sur les 9 possibles. Une équipe fatiguée aussi bien physiquement que psychologiquement qui a rechargé ses batteries durant les fêtes. C’est donc une formation phocéenne revigorée qui se présente à l’Orange Vélodrome et qui a l’obligation de l’emporter pour rester au contact de la tête du championnat de France. Mais André Villas-Boas devra faire sans Morgan Sanson et Jordan Amavi blessés. Pour ce choc de première partie de tableau entre le 5e et le 8e de la Ligue 1 Uber Eats, Montpellier doit lui aussi faire face à quelques absents de marque entre Stephy Mavididi, Téji Savanier (positifs COVID-19) et Pedro Mendes. Un gros coup dur pour le technicien du club de la Paillade, Michel Der Zakarian.

Bien que largement favori, l’Olympique de Marseille devra se méfier d’une formation montpelliéraine joueuse et qui pourrait poser des problèmes au vice-champion de France en titre notamment grâce à son tandem de choc Laborde-Delort. Mais le MHSC aura tout de même fort à faire dans une enceinte qui ne lui réussit pas ces dernières saisons. Sur les cinq derniers OM-Montpellier en L1 à Marseille, le club héraultais ne s’est jamais imposé concédant 3 défaites et deux nuls. Cette affiche promet donc du spectacle et vaut le détour. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce mercredi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club olympien ou du club de la Paillade et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OM vs Montpellier en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application My Canal.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Jacques-Henri Eyraud et celle dirigée par Laurent Nicollin. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 18e journée du championnat de France qui sera arbitrée par la très expérimentée Stéphanie Frappart. La femme en noir de 37 ans est désormais une habituée des matches de première division française et a déjà arbitré le club phocéen cette saison lors du match OL - OM (1-1), le 4 octobre 2020 pour le compte de la 6e journée de championnat. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Erwan Finjean. Bartolomeu Varela officiera au poste de quatrième arbitre.

