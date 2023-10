Xavi Simons est déjà indispensable au RB Leipzig

Un nouveau but de folie dans sa collection, qui en compte déjà quelques autres somptueux. À seulement 20 ans, Xavi Simons continue d’épater son monde partout où il passe. La saison passée, c’était en Eredivisie, au PSV Eindhoven, dans un championnat jugé un cran en dessous qui permet à beaucoup de joueurs de s’y épanouir et d’accumuler de la confiance. Le nouveau prêt au RB Leipzig devait établir de quoi bois est fait le milieu offensif néerlandais.

Et visiblement, c’est du solide. La presse allemande est sous le charme depuis son arrivée. Hier encore, elle a salué l’apport du Néerlandais, dont le but fabuleux est arrivé à un moment où son équipe tanguait face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Comparé à Robben par Sport 1, il est jugé « inarrêtable » par Bild. Son premier but en Ligue des Champions n’a ainsi pas eu qu’un effet esthétique.

Maillon fort du RB Leipzig

Car ce qui plait aussi, c’est son investissement défensif, et son état d’esprit très collectif. « Hier, il a montré tout ce qu’un joueur pouvait faire sur le terrain, mais il a aussi été acharné dans les duels. Pour les adversaires, il est vraiment pénible à vivre », note ainsi Georg Kreul, journaliste pour nos confrères allemands de Fussball Transfers. Au-delà de sa belle prestation en Ligue des Champions, il s’est aussi imposé en Bundesliga.

« En Bundesliga, il montre chaque jour sa qualité technique. Son contrôle du ballon est exceptionnel et il travaille également pour ses coéquipiers. S’ils sont dans de meilleures positions, il leur passera le ballon. Il n’est pas du tout égoïste et cela fait de lui déjà l’un des joueurs les plus importants d’une équipe qui prétend au titre de Bundesliga cette année », poursuit Georg Kreul. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 8 matches de championnat, Xavi Simons est bien lancé. Et devrait ajouter d’autres bijoux à sa collection d’ici la fin de saison.