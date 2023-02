PSG : Erling Haaland sous le charme de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au micro de Canal +, l’attaquant international norvégien de Manchester City Erling Haaland n’a pas caché son admiration pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Pour rappel, les deux hommes s’étaient déjà affrontés à deux reprises en huitième de finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’ancien club du Cyborg, le Borussia Dortmund. Une double confrontation remportée par le Parisien.

«Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort ! Les Français ont tellement de chance. J’aurais aimé qu’il joue pour la Norvège honnêtement, mais ce n’est pas le cas. Il est si rapide et si fort et il le fait depuis tant d’années alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est dingue ! Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore 10 ans à jouer à haut niveau. Il est phénoménal.»

