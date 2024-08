OM : Roberto De Zerbi explique le départ de Pierre-Emerick Aubameyang

Auteur d’une saison 2023-2024 prolifique en termes de buts, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement quitté l’Olympique de Marseille, après seulement une saison dans le sud de la France. Le Gabonais s’est exilé cet été en Arabie saoudite, à Al-Qadsiah. Pourtant, Roberto De Zerbi souhaitait le garder pour cette nouvelle saison. C’est ce qu’a révélé l’entraîneur italien du club phocéen dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Je ne voulais pas qu’il parte. Mais j’ai accepté sa décision quand j’ai compris sa volonté. Je ne fais pas attention à l’âge d’un joueur, je regarde plutôt s’il a du caractère, s’il est bon ou pas. Il y a des jeunes qui ont du caractère et des plus vieux qui sont bons, mais qui ont peur. À Brighton, j’avais Adam Lallana et James Milner qui avaient presque mon âge, et ils étaient des exemples en tant que professionnels », explique l’ancien coach de Brighton. Aujourd’hui, c’est Elye Wahi qui sera chargé de mener l’attaque marseillaise et de remplacer Auba, auteur de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs, la saison passée.