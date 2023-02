The Best 2022 : les clins d’oeil de Kylian Mbappé au Real Madrid enflamment l’Espagne

La suite après cette publicité

Hier soir, tous les regards étaient braqués sur Paris où se tenait la cérémonie des trophées FIFA The Best. Présent pour l’occasion, Kylian Mbappé, qui a été élu deuxième meilleur joueur de l’année et qui était présent dans le onze FIF Pro, était attendu. Les médias du monde entier ont capté sa réaction assez glaciale quand il a vu Emiliano Martinez remporter le titre de gardien de l’année. En Espagne, on n’a pas manqué une miette de la cérémonie et ce sont les retrouvailles entre KM7 et le Real Madrid qui ont intéressé.

Defensa Central insiste sur le fait que le Français a eu plusieurs gestes d’attention envers les Merengues. Sur le tapis rouge, il a par exemple chaleureusement salué Ronaldo et Roberto Carlos, deux anciennes légendes merengues. DC explique que «Mbappé s’est levé d’un bond pour saluer deux figures de la stature de Ronaldo et Roberto Carlos d’une manière plus que souriante lors d’un gala où l’attaquant du PSG semblait plus intéressé par les gloires du club merengue que ses coéquipiers du PSG.» De son côté, El Chiringuito a lancé au joueur à son arrivée : «que va-t-il se passer en 2024 ? Tu vas à Madrid ?» Mbappé a répondu par un clin d’œil. Il n’en fallait évidemment pas plus pour que le média espagnol s’enflamme au sujet de l’avenir du joueur tricolore.

