Euro 2024 : la liste définitive de l’Autriche

Placée dans le groupe D en compagnie des Pays-Bas, de la Pologne et de l’équipe de France, l’Autriche tentera de faire déjouer les pronostics en Allemagne. En attendant, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a communiqué la liste définitive des joueurs qui l’accompagneront outre-Rhin.

Dans cette liste de 26 joueurs, le défenseur du RC Lens Kevin Danso est bel et bien présent et aura la lourde tâche de pallier l’absence de David Alaba, trop juste physiquement et logiquement absent pour l’événement. Battu par le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, Marcel Sabitzer sera également présent aux côtés de Konrad Laimer, son ex-partenaire à Leipzig et désormais sociétaire du Bayern Munich. En revanche, le Clermontois Muhammed Cham restera à quai.

La liste définitive de l’Autriche

Gardiens : Niklas Hedl (Rapid Vienne), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Patrick Pentz (Bröndby).

Défenseurs : Flavius Daniliuc (RB Salzbourg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Fribourg), Phillipp Mwene (Mayence), Stefan Posch (Bologne), Leopold Querfeld (Rapid Vienne), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach).

Milieux de terrain : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Vienne), Florian Kainz (FC Cologne), Konrad Laimer (Bayern Munich), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brême), Matthias Seidl (Rapid Vienne), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Attaquants : Marko Arnautovic (Inter Milan), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Fribourg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion).