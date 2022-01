Ça bouge dans tous les sens aux Girondins de Bordeaux !

La suite après cette publicité

Dix-septièmes de Ligue 1 avec un seul petit point d'avance sur la place de barragiste actuellement occupée par le FC Metz, les Girondins de Bordeaux traversent une situation sportive plus que compliquée. Inquiétant dans le jeu, fragilisé institutionnellement, dépassé défensivement (53 buts encaissés) et peu inspiré offensivement (34 buts marqués), le FCGB souhaite ainsi profiter de cette fenêtre hivernale pour tenter de réussir son opération maintien. Et les dernières heures confirment d'ailleurs cette détermination du board girondin à relever la tête en championnat. Consciente des difficultés de son groupe, la direction avait d'ores et déjà décidé de taper du poing sur la table en écartant plusieurs joueurs (Laurent Koscielny, Josh Maja, Samuel Kalu, Otavio, Paul Baysse, Mehdi Zerkane) pour des soucis de comportement ou d'un rendement sportif jugé insuffisant. Et les dirigeants des Marine-et-Blanc semblent, à ce titre, prêts à concrétiser cette tendance en cette fin de mois de janvier.

Dans cette optique, le club au scapulaire a d'ores et déjà officialisé le départ de Samuel Kalu du côté de Watford. Par ailleurs, L'Equipe révèle qu'un accord a bien été trouvé pour la résiliation du contrat de Laurent Koscielny (36 ans), pisté par le FC Lorient ces dernières heures et initialement lié au club jusqu'à la fin de la saison. Et si le défenseur des Girondins a fait ses adieux ce samedi matin, il n'est pas le seul à plier bagage. Comme indiqué par Sud Ouest et confirmé par L'Equipe, Otavio (27 ans), libre de tout contrat en juin prochain, va quant à lui rejoindre l'Atlético Mineiro lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, placé sur la liste des indésirables depuis sa signature d'un pré-contrat avec le club brésilien, va ainsi être prêté jusqu'à la fin de la saison. Par ailleurs, Josh Maja est lui aussi bien parti pour rejoindre Stoke City sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Les Girondins discutent avec Phil Jones en attendant Joshua Guilavogui !

Alors que les choses s'accélèrent dans le sens des départs, la direction bordelaise n'oublie pas non plus la nécessité de venir renforcer plusieurs lignes de l'effectif dans ces dernières heures. Pire défense de Ligue 1, Bordeaux multiplie donc les pistes défensives. Libéré de son contrat avec l'OL en début de semaine où il avait été envoyé en réserve depuis le début de la saison, Marcelo (34 ans) s'est, à ce titre, officiellement engagé avec le FCGB, où il a signé un contrat de six mois, assorti d'une option d'un an en cas de maintien en Ligue 1. Et les Girondins ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dès lors, L'Equipe révèle également que les Bordelais ont entamé des discussions avec Manchester United concernant Phil Jones (29 ans). Apparu qu'à une seule reprise cette saison en Premier League, le défenseur international anglais (27 sélections) n'entre plus dans les plans des Red Devils et les Marine-et-Blanc souhaiteraient en profiter. D'autant plus que le départ à venir de Laurent Koscielny leur permettra d'alléger la masse salariale.

Si les hommes de Vladimir Petkovic pourraient donc prochainement afficher une charnière centrale Marcelo-Phil Jones, le club au scapulaire travaille également sur la piste Josuha Guilavogui (31 ans). Actuellement sous les couleurs de Wolfsburg, le milieu de terrain franco-guinéen est perçu comme le chaînon manquant de cet entrejeu jusqu'alors fragile. Un dossier qui semble d'ailleurs en très bonne voie puisque le directeur technique des Girondins Admar Lopes a personnellement fait le déplacement en Allemagne pour s'entretenir avec le joueur et les Girondins seraient, selon L'Equipe, sur le point d'obtenir un prêt avec option d'achat. Sept ans et demi après son départ de l'ASSE, Guilavogui est donc tout proche de signer son come-back en L1. Convoité par Galatasaray, le natif de Toulon aurait même consenti un effort financier en acceptant une proposition salariale girondine inférieure à celle proposée par la formation turque. Une chose est sûre, le sprint final est lancé à Bordeaux et les ultimes heures de ce mercato s'annoncent bouillantes.