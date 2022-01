Bordeaux : Samuel Kalu transféré à Watford

Il sera resté à Bordeaux pendant trois saisons et demie. Arrivé en Gironde en 2018 en provenance de Belgique, Samuel Kalu (24 ans) va découvrir la Premier League. Le milieu offensif a en effet été vendu à Watford qui versera entre 3 M€ et 4 M€ aux Marine-et-Blanc.

«Samuel Kalu quitte le FC Girondins de Bordeaux. L’attaquant s’est engagé avec Watford», indique le communiqué publié par les Girondins. De leur côté, les Hornets ont confirmé l'opération en précisant que le Nigerian a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Avec Bordeaux, Kalu aura joué 72 matches de Ligue 1 et inscrit 9 buts.

📢 Le Club confirme le transfert définitif de Samuel Kalu au @WatfordFC.



Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercions pour son investissement et son professionnalisme durant ses 3 saisons et demie passées au club.



