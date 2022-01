Marcelo rebondit aux Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

Marcelo ouvre un nouveau chapitre dans sa fin de carrière. Après avoir été mis au placard par l'Olympique Lyonnais durant les six derniers mois, et rompu son bail cette semaine, le défenseur central brésilien de 34 ans rebondit du côté des Girondins de Bordeaux. L'infirmation est maintenant officielle. Il a signé un contrat de six mois, assorti d'une option d'un an en cas de maintien en Ligue 1.

« Le FC Girondins de Bordeaux est ravi de vous annoncer l’arrivée de Marcelo. Le défenseur expérimenté s’est engagé pour les 6 prochains mois avec le Club au Scapulaire. Le Club est heureux d’enregistrer l’arrivée de ce joueur expérimenté dont la connaissance de la L1 est un atout pour notre effectif. Le joueur portera le numéro 15. Nous lui souhaitons la bienvenue à Bordeaux », dévoile le communiqué du club au scapulaire ce vendredi.

Marcelo n'a plus joué au niveau professionnel depuis le 15 août 2021

Marcelo vient renforcer un secteur défensif en très grosses difficultés cette saison. Bordeaux a encaissé 53 buts en 23 matches de championnat seulement et occupe une très préoccupante 17e place, un petit point devant Metz, qui est barragiste. Il remplacera Laurent Koscielny et Paul Baysse, écartés par la direction ces dernières semaines, à cause de leurs performances et de leurs émoluments importants.

Bordeaux connaît de grands problèmes économiques et doit dégraisser. Pour Marcelo, la mission est simple : obtenir le maintien dans l'élite, il sera en plus automatiquement prolongé d'un an. Mais dans quel état physique est-il ? L'ancien de Besiktas n'a plus joué au niveau professionnel depuis le 15 août dernier. Envoyé en réserve depuis, il a tout de même pu disputer 11 matches avec la réserve, tous comme titulaire.