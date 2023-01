Steve Mandanda va prendre sa retraite internationale

Une autre page devrait vraisemblablement se tourner dans les prochains jours pour l’équipe de France. Et elle concerne encore une fois le poste de gardien de but. Il y a quelques jours déjà, le capitaine des Bleus et gardien numéro 1 pendant 12 ans, Hugo Lloris, avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale à 36 ans et avec un record de sélection (145). Cette fois, ce devrait être le cas de son numéro 2 : Steve Mandanda.

Selon les informations de L’Équipe, le gardien de but du Stade Rennais de 37 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il ne continuera donc pas avec les Bleus et termine donc aussi son aventure en Bleus avec cette finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine. Du haut de ses 35 sélections depuis le 27 mai 2008 (face à l’Équateur), il aura joué son dernier match avec l’équipe de France lors de la défaite des siens face à la Tunisie au Mondial.

Un rôle de leader de vestiaire

S’il n’a jamais pu devenir le gardien titulaire de l’équipe de France en raison des performances toujours excellentes de son concurrent Hugo Lloris, Steve Mandanda aura tout de même été un élément très important du groupe de Didier Deschamps. Grand frère pour une bonne partie du groupe, il était l’un des cadres et leaders du vestiaire. Ses nombreuses prises de parole lors du dernier Mondial au Qatar ou lors du sacre en Russie en 2018 auront eu leur importance. Didier Deschamps, qui l’a d’ailleurs connu lorsqu’ils évoluaient tous les deux à l’OM, en avait fait l’un de ses hommes de vestiaire.

Le sélectionneur des Bleus, qui a récemment prolongé jusqu’en 2026, perd donc un second gardien et un autre leader de vestiaire pour son équipe de France. À 37 ans, Steve Mandanda décide donc de se consacrer sur sa carrière en club et laisse la place à la nouvelle génération. Durant sa carrière en Bleus, l’emblématique portier de l’OM aura joué 2 matches de Coupe du Monde (face au Danemark en 2018 et la Tunisie en 2022) et sera resté sur le banc 124 matches.