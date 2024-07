Une star du Real Madrid laisse planer le doute sur son avenir, retournement de veste pour Gareth Southgate avec l’Angleterre

Lunin annonce la couleur pour son futur

En Espagne, un joueur du Real Madrid, qui a brillé la saison dernière, laisse planer le doute sur son avenir ce matin ! Il s’agit du gardien Andriy Lunin qui a été propulsé titulaire dans les cages madrilènes après la grosse blessure de Thibaut Courtois. Et l’Ukrainien a parfaitement réussi sa mission, notamment en Ligue des champions où il a impressionné. Dans un long entretien au journal Marca, le portier a jeté un pavé dans la mare des dirigeants merengues en indiquant : «On verra si je reste à Madrid. Je veux continuer, mais mon avenir est entre les mains du club. Courtois est l’un des meilleurs, mais je veux jouer», a-t-il notamment annoncé. À 25 ans, celui qui a toujours été doublure chez les Merengues veut prendre son envol et affiche ses ambitions ! Reste à connaitre la position du Real Madrid dans ce dossier…

L’Angleterre mise sur Gareth Southgate

En Angleterre, les Three Lions vont disputer leur deuxième finale d’Euro d’affilée, après celle perdue en 2021 contre l’Italie. Vivement critiquée depuis le début de la compétition, l’équipe de Gareth Southgate a fait taire tous les médias du pays lors de la qualification face aux Pays-Bas. Alors que le contrat du sélectionneur anglais se termine en décembre prochain, The Daily Telegraph nous apprend ce matin que «l’Angleterre veut que Southgate reste. La FA est à la recherche d’un manager pour la Coupe du Monde 2026. Le nouveau contrat ne dépendra pas de la victoire en finale dimanche.» La fédération anglaise est satisfaite de son manager, car il remplit les objectifs et les résultats parlent pour lui. La balle est dans son camp donc. Une information qui fait d’ailleurs le tour de la presse d’outre-Manche, comme sur la Une du Daily Star ou encore du Daily Mirror.

Zirkzee arrive à Manchester United

Toujours outre-Manche, le Manchester Evening News se réjouit de l’arrivée de Joshua Zirkzee à Manchester United. Selon les derniers échos, l’attaquant néerlandais de Bologne va rejoindre les Red Devils dans les prochains jours. Le média fait dans le jeu de mots avec son nom et placarde que les Mancuniens sont «ravis de le voir», car le Néerlandais va passer sa visite médicale dans les prochaines heures après l’élimination de sa sélection en demi-finale de l’Euro ! Une information qui fait aussi les gros titres de The Sun qui rapporte le prix du transfert : 34 M£ soit plus de 40 M€ ! Le joueur va s’engager jusqu’en 2029 avec les pensionnaires d’Old Trafford.