JT Foot Mercato : Manchester City va tout chambouler

De gros travaux à City pour le mercato

Depuis quelques années, le Manchester City de Pep Guardiola se renforce par petites touches mais le prochain mercato estival pourrait être animé, notamment dans le sens des départs. En fin de contrat avec les Skyblues, İlkay Gündoğan est ardemment courtisé par le FC Barcelone ! Le club catalan en a fait une piste prioritaire pour renforcer son milieu de terrain. Il ne devrait pas rester à City mais il devra réussir à se mettre d’accord avec le Barça, qui est réticent par rapports à ses exigences élevées. Mais le Barça veut largement piocher à City où il y a de bonnes affaires. Et c’est en défense qu’un élément plaît aux Blaugranas en la personne d’Aymeric Laporte. Et l’international Espagnol est prêt à tout pour rejoindre la Catalogne. Dans le sens des départs, Kalvin Phillips pourrait aussi quitter le club cet été, un an seulement après son arrivée. Et c’est Liverpool qui aimerait sauter sur l’occasion pour relancer l’ancien milieu de terrain de Leeds United. Reste à convaincre la direction mancunienne de lâcher son joueur qui n’a pas convaincu depuis son arrivée. Selon nos informations, Issa Kaboré va revenir à City après son prêt à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a pas les moyens de lever l’option d’achat de 20 millions d’euros, alors il aura peut-être un coup à jouer la saison prochaine à City. Mais en défense, selon nos informations, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont dans le viseur la sensation Alex Moreno qui se révèle avec Aston Villa cette saison. Mais l’objectif principal de City à ce poste, c’est Alphonso Davies ! Alors qu’il arrivera en fin de contrat en 2025 avec le Bayern Munich, le Canadien pourrait avoir des envies d’ailleurs et City compte bien en profiter. Un autre nom est évoqué, c’est celui de Matéo Kovacic. Chelsea doit dégraisser cet été et City est prêt à passer l’action pour prendre le Croate de 28 ans qui pourrait être le remplaçant de Gündoğan ou Kalvin Phillips. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il faudra débourser 30 millions d’euros pour que les Citizens s’offrent le milieu des Blues.

Florentino Pérez envoie un message fort à Mbappé

Le Real Madrid a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Coupe du Roi face à Osasuna (2-1), samedi. L’occasion pour Florentino Pérez de faire passer ses messages et notamment à Kylian Mbappé. «*Vinicius Junior* est le meilleur joueur du monde à son poste. Nous devons défendre les joueurs qui produisent quelque chose de spécial comme lui». Mais comme le révèle Defensa Central, site spécialisé sur l’actualité du Real Madrid, cette sortie n’était pas anodine et n’avait pas uniquement pour but de réclamer un traitement plus juste pour le Brésilien au sujet des polémiques avec les arbitres. En mettant en avant Vinicius Junior de la sorte, Pérez en a profité pour faire savoir à Mbappé que le Real Madrid n’avait pas forcément besoin de lui, puisqu’il avait déjà aussi bien voire mieux à son poste. Ce qui va dans la nouvelle stratégie du Real Madrid après les événements de l’été dernier : ne pas se mettre à genoux devant Mbappé**.

À lire

L’avenir de Messi n’est toujours pas scellé

Le PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux que Lionel Messi était de retour à l’entraînement ! Et selon les informations du Parisien, les excuses prononcées par l’ancien Barcelonais ont satisfait la direction parisienne, qui a décidé de réduire sa suspension. L’attaquant s’entraîne actuellement seul, étant donné que le reste de l’équipe est en repos après sa victoire d’hier soir à Troyes (1-3), mais il devrait participer normalement à la prochaine séance collective prévue ce mardi. Il pourrait même être disponible dès samedi contre Ajaccio. En interne, l’incident est clos et cela pourrait rebattre les cartes pour l’avenir de La Pulga, en fin de contrat à l’issue de la saison.