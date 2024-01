L’OL confirme Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison

Arrivé à la tête de l’Olympique Lyonnais le 30 novembre dernier après le limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage, directeur du centre de formation au départ, a su insuffler une nouvelle dynamique au sein des Gones. Lanternes rouges à son arrivée, les Lyonnais ont retrouvé le goût de la victoire en cette fin de l’année civile 2023, enchaînant non seulement quatre succès entre la Ligue 1 et la Coupe de France et sortant ainsi de la zone de relégation en championnat. Des résultats positifs récompensés par une prolongation du technicien de 44 ans, et ce jusqu’à la fin de la saison comme vient de l’officialiser l’actuel 15e de l’élite tricolore.

«Après avoir été nommé par intérim le 30 novembre dernier, l’Olympique Lyonnais a décidé de prolonger la mission de Pierre Sage auprès de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison. Ancien entraîneur adjoint de Lyon-La Duchère et du Red Star, Pierre Sage avait été nommé directeur de l’Academy en juin 2023, après un premier passage au club entre 2019 et 2022 au sein de la catégorie U17. Pour la seconde partie de la saison, Pierre Sage, toujours accompagné par Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre, a vu son staff renforcé avec l’arrivée de Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l’OL, et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel», peut-on lire dans le communiqué de la formation rhodanienne.