Séville FC : Monchi veut boucler deux arrivées

Avec plusieurs départs, notamment en défense, le directeur sportif du Séville FC souhaite boucler deux arrivées rapidement pour renforcer l'effectif du club andalou. Avec les ventes de Diego Carlos à Aston Villa et surtout de Jules Koundé au FC Barcelone, le club andalou doit absolument recruter dans le secteur défensif. Monchi parle de deux transferts dans les prochains jours, un défenseur central et un latéral gauche.

Dans une interview accordée au média du club, Monchi s'est exprimé sur les besoins immédiats de son club pour la saison à venir : « le plus immédiat est de renforcer l'axe central et le côté gauche. Nous avons une capacité d'investissement limitée. Il y a des noms et des actions déjà entreprises. Il n'y a rien de fermé, mais déjà un bon chemin parcouru. Une fois que nous clôturerons ces deux recrues, nous verrons le plafond salarial et le compte de profits et pertes, que nous ne devons pas oublier. J'espère que la semaine prochaine, elles (les recrues) seront là. Pas besoin de se précipiter. Pour jouer contre Osasuna, il y a une équipe compétitive. » Le Séville FC serait notamment déjà en contact avec le PSG pour Thilo Kehrer.