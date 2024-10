Bacary Sagna veut voir Paul Pogba à Arsenal

Le retour de Paul Pogba approche à grands pas. S’il ne devrait pas continuer avec la Juventus, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas encore donné d’indice sur sa potentielle future destination. Les spéculations autour de son avenir continuent donc de plus belle. Ancien coéquipier de Pogba en sélection, Bacary Sagna a confié qu’il souhaitait le revoir dans le championnat anglais. Et, si possible, porter le maillot d’Arsenal.

« La Premier League lui convient parfaitement. Je serais ravi de le voir rejoindre Arsenal. Ce serait fantastique. Avec son expérience et sa capacité à jouer aux côtés de jeunes talents, il est à son meilleur lorsqu’il est soutenu par des coéquipiers qui stimulent sa créativité. Regardez simplement ses performances lors de la Coupe du monde 2018, il a prospéré dans un environnement empreint de camaraderie. Arsenal possède une équipe dynamique et jeune, et je peux imaginer Pogba revêtir le maillot d’Arsenal, s’épanouissant sous la joie des fans. Cela pourrait être le nouveau départ dont il a besoin… », a indiqué l’ancien latéral droit des Gunners pour Paddy Power, repris par The Sun. Reste à voir si Pogba sera enclin à retrouver l’Angleterre, presque trois ans après son départ de Manchester United.