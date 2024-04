PSG - Clermont : les compositions probables

Luis Enrique l’a martelé hier en conférence de presse : il ne veut pas voir ses joueurs penser à Barcelone. Discours de façade pour éviter la décompression et garder son groupe concerné ? Possiblement, mais qu’à cela ne tienne, le technicien espagnol aura à coeur de s’imposer ce soir face à Clermont, même avec un onze largement remanié. Face à la lanterne rouge du championnat, l’ancien entraîneur du Barça devrait opérer au moins 5 changements par rapport à son onze de départ aligné contre l’OM dimanche dernier (2-0).

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait, sauf énorme surprise, tenir son rang, alors que Keylor Navas ne figure même pas dans le groupe. La défense de l’Italien devrait ensuite être composée d’Achraf Hakimi, suspendu face au Barça mercredi, de Danilo Pereira, de Marquinhos, qui devrait par ailleurs égaler Jean-Marc Pilorget

au classement des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG (Marquinhos totalise 434 matches et Pilorget 435), et probablement de Nordi Mukiele à gauche, Nuno Mendes et Lucas Hernandez étant hors-groupe.

Kylian Mbappé préservé

Au milieu de terrain, Kang-In Lee sera reconduit, trois jours après la victoire contre Rennes en Coupe de France (1-0). Ce sera également le cas de l’international espagnol Fabian Ruiz. Petit changement : la titularisation de Manuel Ugarte, puisque Warren Zaïre-Emery sera préservé. En attaque, Randal Kolo Muani évoluera sur le côté gauche, en lieu et place de Kylian Mbappé, avec qui aucun risque ne sera pris. Gonçalo Ramos, buteur lors du Classique dimanche dernier, endossera le costume de numéro neuf, tandis qu’Ousmane Dembélé arpentera son habituel côté droit.

Côté clermontois, Pascal Gastien retitularisera Massamba dans les buts. Matsima, Pelmard et Caufriez composeront la défense du 3-5-1-1 auvergnat, quand Allevinah et Borges occuperont eux les couloirs. Au coeur d’un milieu à trois, ce seront Habib Keïta, Yohan Magnin et Johan Gastien qui seront chargés d’endiguer les vagues parisiennes. Devant, l’international autrichien Muhammed Cham épaulera le joueur prêté par Lille, Alan Virginius. Une rencontre capitale pour les Auvergnats, qui, en cas de défaite, pourraient accuser un retard de 10 points sur le premier non-relégable…

