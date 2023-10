BL : Leverkusen résiste à Fribourg et récupère son trône

En clôture de la 9e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen accueillait le SC Fribourg, ce dimanche à la BayArena. Sous la menace du Bayern Munich, en démonstration face à Darmstadt la veille (8-0), la formation dirigée par Xabi Alonso était dans l’obligation de l’emporter face à son homologue du Brisgau pour conserver son fauteuil de leader. En face, les ouailles de Christian Streich espéraient jouer à un mauvais tour à leurs adversaires pour enchaîner avec un second succès de rang en championnat. Mais très vite, les partenaires de Matthias Ginter se recroquevillaient devant leur surface pour tenter de contenir les vagues adverses. À l’issue d’un numéro de soliste, Florian Wirtz venait logiquement récompenser une première période dominée de la tête et des épaules par ses partenaires. Au sortir d’une série de dribbles chaloupés, le numéro 10 du B04 se sortait du marquage des défenseurs de Fribourg et plaçait une frappe imparable pour Noah Atubolu (1-0, 37e).

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 25 9 19 8 1 0 27 8 2 Bayern Munich 23 9 27 7 2 0 34 7 3 Stuttgart 21 9 16 7 0 2 27 11 4 Dortmund 21 9 9 6 3 0 20 11 5 Leipzig 20 9 18 6 2 1 25 7 6 Hoffenheim 18 9 4 6 0 3 20 16 7 Francfort 14 9 3 3 5 1 12 9 8 Fribourg 13 9 -6 4 1 4 10 16 9 Wolfsbourg 12 9 -1 4 0 5 13 14 10 Augsbourg 11 9 -3 3 2 4 18 21 Voir le classement complet

Toujours emmené par le virevoltant Florian Wirtz au retour des vestiaires, le B04 passait la seconde à l’heure de jeu. Sur une remise de l’ailier allemand, Jonas Hoffmann tentait sa chance à l’extérieur de la surface, or la frappe de l’ex-meneur de jeu de M’Gladbach heurtait le montant gauche. Malheureux, le portier des Breisgau-Brasilianer propulsait contre son gré le cuir dans ses propres cages (2-0, 60e). Moins de dix minutes plus tard, Fribourg sortait la tête de l’eau grâce à Manuel Gulde. Entré en jeu plus tôt, le défenseur du SCF réduisait le score d’un coup de casque sur un corner bien tiré de Vincenzo Griffo (2-1, 69e). Bousculés, les Werkself se contentaient néanmoins de préserver leur avantage au tableau d’affichage. Avec cette huitième victoire consécutive, le Bayer consolide son leadership en tête du classement tandis que le SC Fribourg se laisse distancer dans la course à l’Europe.