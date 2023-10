BL : le Bayern humilie Darmstadt 8-0, Stuttgart chute sans Guirassy

Suite de cette 9e journée de Bundesliga avec un énorme carton du Bayern Munich 8-0 face à Darmstadt. Tout a pourtant mal débuté puisque Kimmich a vu rouge dès la 5e minute. Mais après avoir joué en infériorité numérique, les Bavarois se sont retrouvés à dix… contre neuf suite aux expulsions de Gjasula (21e) et Maglica (41e). Dans cette configuration, Darmstadt a complètement explosé en seconde période encaissant un triplé de Kane (52e, 69e une réalisation splendide depuis le milieu de terrain, 88e), des doublés de Sané (56e, 64e) et Musiala (60e, 76e), en plus d’une réalisation de Thomas Müller (71e). Le champion en titre reprend provisoirement la tête avec un point d’avance, en attendant le match du Bayer demain contre Fribourg.

La suite après cette publicité

2e au coup d’envoi de cette journée, Stuttgart a lui lâché du lest. Sans son buteur Serhou Guirassy, blessé et auteur de 14 réalisations en 8 matchs, le VfB a craqué à domicile 3-2 contre Hoffenheim. Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’Union Berlin a de nouveau chuté au Werder Brême (2-0) et s’enfonce un peu plus au classement. Gladbach s’impose 2-1 contre Heidenheim. Enfin, Augsbourg renverse la situation dans un match animé face à Wolsburg et finit par l’emporter 3-2.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Bayern Munich 8 - 0 Darmstadt : Kane (52e, 69e, 88e), Sané (56e, 64e), Musiala (60e, 76e), Müller (71e)

Augsbourg 3 - 2 Wolfsburg : Tietz (17e), Bornauw (csc 79e), Engels (81e) ; Wind (35e), Majer (sp 45e)

La suite après cette publicité

Stuttgart 2 - 3 Hoffenheim : Führich (61e), Undav (73e) ; Prömel (4e), Weghorst (sp 21e), Skov (66e)

Werder Brême 2 - 0 Union Berlin : Knoche (csc 38e), Ducksch (75e)

La suite après cette publicité

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Heidenheim : Plea (3e), Föhrenbach (csc 51e) ; Dinkci (37e)