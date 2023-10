Vidéo : le lob stratosphérique de 54 mètres signé Harry Kane

Dans le cadre de la 9e journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueille Darmstadt. Rapidement réduits à dix dans cette rencontre après le carton rouge reçu par Joshua Kimmich, les Bavarois ont profité de deux rouges également donnés à leur adversaire du jour pour s’offrir un festival offensif. Dans cette optique et à 15 minutes du terme, le club munichois s’offre un véritable festival offensif.

La suite après cette publicité

Score en cours ? 7-0 grâce notamment aux doublés de Leroy Sané, Jamal Musiala et Harry Kane. Ce dernier s’est d’ailleurs illustré de la plus belle des manières en inscrivant un but totalement fou. Au niveau de la ligne médiane, l’ancien joueur de Tottenham voyait Schuhen avancé avant d’envoyer un lob victorieux de plus de 50 mètres. Un but qui pourrait bien être l’un des plus beaux de la saison en Bundesliga, si ce n’est le plus impressionnant…