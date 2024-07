Euro 2024, Espagne : Dani Olmo lance un grand avertissement à la France

L’Espagne est l’épouvantail de ce début d’Euro. Impressionnante à chaque rencontre, la Roja s’est frayée un chemin jusqu’en demi-finale du tournoi continental après une superbe bataille face à l’Allemagne, le pays-hôte, remportée en prolongations sur un coup de casque de Mikel Merino au bout du bout. Et malgré l’action héroïque du milieu de la Real Sociedad, l’homme de cette rencontre à Stuttgart aura été Dani Olmo. Symbole de l’une des forces du collectif ibérique avec son abnégation en sortie de banc, le milieu offensif du RB Leipzig est rentré avec le couteau entre les dents et a permis de pallier parfaitement la sortie prématurée de Pedri. Et alors que le prodige du Barça va encore être absent plusieurs semaines, le joueur de 26 ans va être reconduit dans le onze de Luis de la Fuente ce mardi sauf grande surprise.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien du Dinamo Zagreb est prêt pour affronter l’équipe de France. Conscient que la perspective de permettre à l’Espagne de remporter son premier Euro depuis 2012 est proche, ce dernier ne va donc faire aucun cadeau aux ouailles de Didier Deschamps pour aller chercher le Graal. C’est ce qu’il a fait comprendre lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo : «remporter l’Euro ? Eh bien oui, il en reste peu. Un pas, mais il faut encore le franchir. Ce n’est pas facile, une France nous attend qui est toujours compliquée donc il ne reste plus grand-chose, mais oui, allons-y. Oui, on venait de gagner la Ligue des Nations, on avait une très bonne dynamique, de très bons matchs, de bonnes sensations et on savait qu’on avait une équipe et un groupe pour aller loin. C’est comme ça que ça s’est passé, nous sommes en demi-finale, mais nous en voulons plus.»

Dani Olmo ne minimise ni le parcours ni les forces de la France

Une déclaration qui laisse penser qu’Olmo considère l’Espagne supérieure à la France. Relancé sur son avis tranché, le milieu courtisé s’est voulu plus mesuré par la suite en affirmant qu’il voulait aller en finale, mais qu’il était conscient que la France pouvait leur jouer un vilain tour même malgré le parcours sinueux des Bleus : «non, non. La France est une très bonne équipe et si elle a atteint les demi-finales, c’est grâce à ses propres mérites et sans surprise. Nous savons ce que ses joueurs peuvent faire. Nous devons nous pencher sur la qualité technique individuelle des joueurs en attaque, mais en général, je pense que nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Nous sommes dans une très bonne dynamique, nous nous débrouillons bien, nous jouons très bien, alors nous devons continuer. On peut discuter de la manière dont ils sont arrivés là, mais ils sont en demi-finale grâce à leurs propres mérites. Il faut aussi gagner, il faut souffrir. Ils ont également joué les prolongations, et dans ce cas, ils ont gagné aux tirs au but, mais il faut gagner. Nous avons joué des matches contre eux, nous les connaissons bien, nous savons ce qu’ils peuvent faire. Il y a des coéquipiers qui sont aussi des coéquipiers des joueurs français. Ce sera un grand match de demi-finale de l’Euro.»

En terres ibériques, on considère que l’une des forces de la France est toujours Kylian Mbappé. Même diminué après une saison éprouvante physiquement et mentalement, mais surtout par un nez cassé depuis le début du tournoi, le nouveau buteur du Real Madrid fait toujours peur de l’autre côté des Pyrénées. En fin d’après-midi, Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, avait affirmé qu’un plan Mbappé était forcément considéré à l’orée de l’affrontement face aux Bleus. Questionné sur le Bondynois, Dani Olmo a forcément montré du respect pour le capitaine français. Néanmoins, le numéro 10 espagnol se méfie d’autres joueurs français également : « Mbappé est un joueur différentiel et nous devons être prudents, mais ils ont aussi des joueurs comme Dembélé, Griezmann, Kanté, qui font un très bon tournoi, Rabiot… Tous ceux qui jouent dans ces positions plus offensives sont des joueurs à surveiller, mais nous serons prêts. Nous avons regardé leurs matchs et je les ai étudiés. Nous avons déjà commencé à analyser et à commenter un peu. Il y a des choses, mais rien que nous n’avons fait avec d’autres équipes.» Reste à savoir si Dani Olmo sera toujours aussi confiant mardi à 21 heures !