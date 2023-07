Abdoulaye Ndiaye quitte l’OL pour Troyes

Comme nous vous l’avions dévoilé en exclusivité sur notre site, le défenseur sénégalais Abdoulaye Ndiaye avait disputé son dernier match sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais ce mercredi. Le solide central de 21 ans, formé à l’AS Dakar Sacré-Coeur et prêté avec succès du côté de Bastia l’an passé (28 matches, 1 but), quitte l’Olympique Lyonnais pour Troyes, et plus généralement le City Group puisque le profil du joueur a plu à Pep Guardiola directement.

La suite après cette publicité

«L’ESTAC est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Abdoulaye Ndiaye en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central de 21 ans s’est engagé pour une durée de 5 saisons. Il est désormais lié au club troyen jusqu’en juin 2028. Arrivé à Troyes ce jeudi, il a paraphé un contrat de 5 saisons. Abdoulaye pourra apporter toutes ses qualités au sein de l’effectif troyen et poursuivre sa progression dans un championnat qu’il a déjà expérimenté lors de l’exercice précédent. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs», peut-on lire dans le communiqué du club aubois.

À lire

Le PSG proche de s’offrir le gros coup Bradley Barcola ?