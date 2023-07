OL : c’est brûlant pour Abdoulaye Ndiaye à Troyes !

Rentré 30 minutes face à Manchester United mercredi, Abdoulaye Ndiaye pourrait avoir discuté son dernier match sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Le solide défenseur formé à l’AS Dakar Sacré-Coeur et prêté avec succès du côté de Bastia l’an passé (28 matches - 1 but) est en partance pour Troyes et plus généralement pour City Group puisque le profil du joueur a plu à Pep Guardiola directement.

Les discussions sont en cours entre les différentes parties et un accord n’est plus très loin d’être trouvé. À Troyes on espère même un dénouement positif et définitif d’ici vendredi. Mais avec un transfert supérieur à 3 M€, la direction lyonnaise devrait cependant accepter de laisser partir définitivement cette belle promesse qui avait fait une excellente impression lors du premier match amical de l’OL.

