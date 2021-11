L'analyse limpide de Kylian Mbappé sur le jeu du PSG après la victoire à Bordeaux

Kylian Mbappé joue la carte de l'honnêteté. Ce samedi soir, dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé chercher les trois points sur la pelouse du FC Girondins de Bordeaux (3-2) après une fin de match emballée ayant vu les hommes de Vladimir Petkovic revenir à un but d'écart, après avoir été menés 3-0.

Mauricio Pochettino peut remercier son duo Mbappé-Neymar pour ce 11ème succès en championnat depuis le début de l'exercice 2021-2022. Le Brésilien, très en jambes et volontaire face aux Girondins, a régalé dans le jeu, étant notamment récompensé par un doublé. Le n°7 français, passeur décisif pour son n°10, y est lui aussi allé de son but dans cette partie. Le champion du monde français s'est d'ailleurs arrêté au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final au Matmut Atlantique.

« Ce n'est toujours pas suffisant »

« Si on s'est fait peur en fin de match ? On n'a pas tremblé nous. Aujourd'hui, c'était moins dur que d'habitude. On était à l'aise. Dire qu'on a tremblé, non. Les dernières semaines oui, mais là non. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité », a dans un premier temps lancé Kylian Mbappé, avant de poursuivre sur la qualité du jeu proposé par les Rouge et Bleu depuis le début de la saison.

« Ce n'est toujours pas suffisant avec l'équipe qu'on a mais on va s'améliorer, on va essayer de faire de mieux en mieux. Les critiques ? Chacun a le droit de juger. Moi, je pense qu'on ne joue pas très bien en ce moment, mais on continue de gagner. Ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense mais il faut s'améliorer bien sûr », a ainsi analysé l'international tricolore au micro de la chaîne cryptée. Le message de Kylian Mbappé est clair mais optimiste : il comprend les critiques, en partie justifiées, mais il faut relativiser au regard des résultats obtenus par le PSG. Reste à savoir si son constat sera partagé par les observateurs du ballon rond.