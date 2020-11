Le président de la FA démissionne

En ces temps où le monde du football tente d’accentuer son combat pour la lutte contre le racisme, le président de la fédération anglaise (FA), Greg Clarke, l’a appris à ses dépens.

Pointé du doigt pour avoir utilisé le terme (considéré comme très offensant de l’autre côté de la Manche) de « footballeurs de couleur » pour évoquer les joueurs noirs auprès du parlement britannique, Clarke avait présenté ses excuses. Pas suffisant puisque la FA a annoncé sur ses réseaux que Clarke avait démissionné de son poste. Peter McCormick assurera l'intérim.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.



Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course.