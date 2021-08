Atlético de Madrid : Luis Suarez, blessé, déclare forfait avec l'Uruguay

Coup dur pour l'Uruguay. Touché et contraint de céder sa place lors de la folle rencontre entre l'Atlético de Madrid et Villarreal (2-2) ce dimanche, pour le compte de la 3ème journée de Liga, Luis Suarez, qui avait d'ailleurs inscrit le premier but des Colchoneros, a dû déclarer forfait pour le rassemblement de la Celeste. Le champion d'Espagne en titre vient de donner des nouvelles d'El Pistolero par le biais d'un communiqué publié ce lundi.

La suite après cette publicité

«Les services médicaux de l'Atlético de Madrid ont effectué des tests sur Luis Suárez à la clinique de l'Université de Navarre après sa sortie lors du match contre Villarreal. Lors de l'IRM à laquelle il a été soumis, un œdème modéré a été détecté sur la face postérieure du genou gauche. Les services médicaux du club en ont informé la Fédération uruguayenne et le joueur a été exclu des matches de qualification pour la Coupe du monde 2022. Luis Suárez suivra un traitement médical et de physiothérapie, ainsi qu'un entraînement alternatif, tout au long de la semaine. Son état est en attente d'évolution pour le match contre l'Espanyol», indique l'Atlético. L'Uruguay affrontera le Pérou (3 septembre, 00h30), la Bolivie (6 septembre, 00h) puis l'Équateur (10 septembre, 00h30) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Celeste est actuellement 4ème de ce classement.