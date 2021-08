Liga : l'Atlético de Madrid arrache le nul contre Villarreal

En clôture de la troisième journée de Liga ce dimanche soir (22 heures), l'Atlético de Madrid recevait Villarreal au Wanda Metropolitano. Après les succès du Real Madrid (1-0) et du FC Barcelone (2-1), les Colchoneros avaient à cœur de poursuivre leur excellent début de saison. Auteurs de deux victoires face au Celta Vigo (2-1) et Elche (1-0), les hommes de Diego Simeone se présentaient avec confiance contre le sous-marin jaune. Leaders avant le début de cette journée, les Madrilènes débutaient en 3-5-2 avec un duo d'attaque Correa-Suarez. En face, les hommes d'Unai Emery, qui restaient sur deux matches nuls à Grenade (0-0) puis devant l'Espanyol Barcelone (0-0), espéraient bien ouvrir leur compteur de buts et de victoires dans cette Liga. Pour cette rencontre, déjà importante, Villarreal s'avançait en 4-4-2 avec la présence de Gerard Moreno, récemment élu meilleur joueur de la dernière Ligue Europa, associé aux côtés de l'ancien rémois Boulaye Dia sur le front de l'attaque.

Scénario déroutant au Wanda Metropolitano, Mandi maudit

Dans un début de rencontre avec très peu de rythme, l'Atlético de Madrid se procurait malgré tout les meilleures occasions. Mais malgré le poteau de Lemar (23e) et la frappe de Carrasco repoussée par Capoue sur sa ligne, les Colchoneros restaient muets. À la pause, face à une équipe de Villarreal inoffensive se contentant de défendre, les coéquipiers de Koke ne trouvaient pas la faille (0-0). Statistique parlante de cette très large domination : 13 tirs à 0 en faveur de la formation dirigée par Diego Simeone. Au retour des vestiaires, le match allait, enfin, s'emballer. Auteur d'une chevauchée sur le côté droit, Pino repiquait dans l'axe et trouvait Trigueros, à l'entrée de la surface de l'Atlético. Du droit, le milieu ajustait une frappe dans la lucarne laissant Oblak de marbre (0-1, 52e).

Frustrés par ce réalisme effrayant des joueurs de Villarreal - marquant sur leur premier tir - les coéquipiers de Llorente réagissaient. Idéalement servi par Correa, Suarez trompait Rulli du droit et remettait les deux équipes dos à dos (1-1, 56e). Alors que l'ancien buteur du Barça, légèrement touché, cédait sa place à Niguez, les «Groguets» allaient de nouveau frapper. Profitant d'une erreur de Gimenez, Pino servait Danjuma Groeneveld qui ne se faisait pas prier pour loger une puissante frappe sous la barre d'Oblak (1-2, 74e). Face au réalisme déroutant des hommes d'Unai Emery (2 buts sur leurs 2 seuls tirs !), l'Atlético arrachait finalement le match nul au bout du temps additionnel sur une terrible remise de la tête de Mandi prenant Rulli à contre-pied (2-2, 90+5e). Toujours invaincus dans cette Liga, Villarreal reste toujours à la recherche d'une première victoire. Premier accroc, en revanche, pour des Colchoneros très maladroits ce soir (4 tirs cadrés sur 23 tentatives...).

