Liga : Valladolid dompte l’Espanyol

Pour son retour en Liga après un an en deuxième division, l’Espanyol se déplaçait ce lundi à Valladolid. Une rencontre équilibrée s’annonçait donc entre les hommes en violet et la formation de Barcelone. Pour autant, la logique a été respectée et ce sont les locaux qui s’en sont tirés avec la victoire pour entamer la saison. Dans un match globalement équilibré comme ce qui était attendu, les Pucelanos se sont montrés plus incisifs offensivement et Raul Moro a ouvert le score en première période (1-0, 23e).

Malgré une réaction timide des Catalans, le score n’a plus évolué et l’Espanyol démarre donc avec un revers pour son retour dans l’élite ibérique. La semaine prochaine, le promu aura fort à faire avec la réception de la Real Sociedad. Le club de Ronaldo se déplacera lui dimanche prochain sur la pelouse d’un Real Madrid en colère après un nul inaugural à Majorque (17h).