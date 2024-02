Premier League : comme au match aller, Manchester City est accroché par un séduisant Chelsea

Il y a encore trois saisons, un duel entre Manchester City et Chelsea sonnait comme l’un des rendez-vous de l’année en Premier League. En Europe aussi, en atteste la finale de Ligue des Champions remportée par les Blues en 2021… aux dépens du club mancunien. Mais aujourd’hui, les deux clubs connaissent des trajectoires diamétralement opposées. Les Cityzens sont champions d’Angleterre et d’Europe en titre, quand Chelsea patine à la 11e place de Premier League. Non, les deux formations ne boxent pas dans la même catégorie, et c’est évident. Mais parfois, la rengaine «tout peut se jouer sur un match» prend véritablement forme. Lors du match aller qui s’était soldé sur un incroyable 4-4, les joueurs de Mauricio Pochettino étaient ainsi parvenus à imposer un véritable défi à leur adversaire. Ce samedi, ils y sont encore parvenus, même si le match fut moins prolifique (1-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Man City 53 24 31 16 5 3 57 26 10 Chelsea 35 25 1 10 5 10 42 41

La possession du ballon n’a jamais été en leur faveur. Mais face à l’équipe la plus forte dans l’exercice en Europe, il serait imprudent de s’aventurer dans ce guêpier. Alors les Blues ont su piquer avec leurs armes : en contre. La première occasion de la rencontre fut à mettre au crédit du très aérien Erling Haaland, dont le coup de tête fuyait finalement le cadre de Petrovic (12e). Mais ensuite, Chelsea a su faire le dos rond et imposer son style. Sur un centre de Malo Gusto, Nicolas Jackson avait d’abord la possibilité d’ouvrir le score, mais le Sénégalais avançait l’heure des vendanges et butait sur Ederson (23e). C’était ensuite au tour de Raheem Sterling de s’illustrer. Au terme d’un numéro d’équilibriste dans la surface mancunienne, l’Anglais s’emmêlait finalement les pinceaux et voyait Ederson lui tomber dessus (33e).

À lire

Manchester City-Chelsea : les compositions sont là

Sterling douche son ancien club, Rodri limite la casse

Pas habitués à être bousculés de la sorte, encore moins à l’Etihad Stadium, les joueurs de Guardiola cherchaient le bon chemin sans finalement le trouver. Erling Haaland, muselé par Disasi et Colwill, peinait à s’extirper de la densité. Et l’inévitable se produisait. Toujours dans la même configuration, Chelsea attaquait l’espace en contre avec Nicolas Jackson. L’ancien joueur de Villarreal adressait un centre à Raheem Sterling, qui éliminait Kyle Walker avant de tromper Ederson d’une belle frappe enveloppée (41e, 0-1). Sonnés mais pas abattus, les Sky Blues ripostaient au retour des vestiaires. Kevin De Bruyne n’était pas loin d’égaliser sur coup-franc (47e), et Erling Haaland sur un contre (51e).

La suite après cette publicité

Dans un combat où l’on se rendait coup sur coup, Sterling était à son tour proche de mettre KO City, mais sa frappe était repoussée par un Ederson héroïque (57e). L’Etihad Stadium émergeait, et Haaland aussi. Le Norvégien butait sur Petrovic après une superbe course (66e), et voyait dix minutes plus tard sa tête plongeante s’envoler dans le ciel de Manchester (77e). Bernardo Silva jetait à son tour un frisson (80e), mais c’était finalement l’homme à tout faire, Rodri, qui sonnait la révolte pour égaliser (83e, 1-1). A la réception d’un centre, l’Espagnol trompait Petrovic d’une belle demi-volée du pied gauche. Les moments de chaleurs s’intensifiaient sur le but de Chelsea, mais un grand ouf de soulagement gagnait finalement les têtes après un dernier moment de flottement. Au classement, Manchester City reste 3e de Premier League tandis que Chelsea campe à la 10e place.