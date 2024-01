Le Stade Rennais se penche sur le remplaçant de Nemanja Matic

Le bras de fer engagé par Nemanja Matic oblige le Stade Rennais à se préparer à la suite. En attendant que le mini drame autour du Serbe prenne fin, le club breton cherche à pallier son très probable futur départ (pour l’OL ?). D’après L’Equipe, c’est vers le Stade Brestois que le regard de Florian Maurice se tourne. Le directeur technique explore plusieurs pistes dont celle menant à Pierre Lees-Melou.

Auteur d’une magnifique première partie de saison (16 matchs, 1 but en Ligue 1), le milieu de terrain de 30 ans ne sera pas facile à aller chercher. Il est une pièce maitresse des Ty Zefs, qui ne voudront pas s’en séparer. Selon Ouest-France, une offre comprise entre 8 et 10 M€ a d’ores et déjà été repoussée. En plus de cela, l’ancien Niçois a prolongé en novembre dernier jusqu’en 2027.