La Ligue met des maillots aux enchères pour des associations

À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, tous les acteurs de Ligue 1 se sont engagés. Tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont porté un maillot avec un écusson symbole de la lutte contre le racisme avec le logo compétition orné de noir et de blanc pour l’occasion. La Ligue a voulu également marquer le coup en aidant les associations financièrement. Pour cela 113 maillots de joueurs sont mis aux enchères.

Le numéro 9 d’Alexandre Lacazette, le numéro 19 de Khéphren Thuram ou encore le numéro 17 de Vitinha sont par exemple disponibles. Les mises sont possibles jusqu’au dimanche 21 avril sur la plateforme MatchWornShirt. L’ensemble des bénéfices iront dans leur intégralité à la Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too.