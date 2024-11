Cristiano Ronaldo au centre d’un transfert surprise

À l’hiver 2023, Al-Nassr a recruté Cristiano Ronaldo. Un joli coup de la part des Saoudiens puisque le Portugais est arrivé libre après la fin de sa deuxième aventure à Manchester United. Pour répondre à son concurrent, Al-Hilal a cherché par tous les moyens possibles à recruter Lionel Messi (37 ans). Mais la Pulga a préféré rejoindre l’Inter Miami. Un projet qui correspondait plus à la famille de l’Argentin, qui a dit non à des millions d’euros. Après cet échec, l’écurie de Saudi Pro League a tenté sa chance avec Kylian Mbappé (25 ans), qui avait pris place dans le loft parisien à cette époque. Mais là encore, Al-Hilal n’est pas parvenu à ses fins. Finalement, c’est avec le troisième membre de la MNM que le club saoudien a réussi à aller au bout de ses idées.

En effet, Neymar Jr (32 ans), qui rêvait d’un retour au FC Barcelone, a cédé aux avances d’Al-Hilal. Acheté pour près de 90 M€ au PSG, le Brésilien a été chouchouté par son nouveau club qui lui a offert un salaire XXL et de nombreux avantages. Malheureusement, l’international auriverde n’a pas pu vraiment leur rendre sur le terrain. Gravement blessé au genou l’an dernier, il a manqué un peu plus d’un an de compétition. De retour durant le mois d’octobre, il a participé à deux rencontres de Ligue des champions asiatique. Mais Ney est sorti sur blessure lors de la dernière disputée lundi face à l’Esteghlal Téhéran (victoire 3-0). Rapidement, son entraîneur Jorge Jesus a évoqué une absence d’au moins deux semaines. De son côté, le footballeur a donné de ses nouvelles.

Pas de départ avant cet été pour Ney ?

« J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus. C’est normal que cela arrive après un an, les médecins m’avaient déjà prévenu, c’est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer.» Mais hier, Al-Hilal a publié un communiqué médical dans lequel il a été précisé que l’ancien du Barça souffre d’une déchirure des ischio-jambiers et qu’il doit suivre un programme qui va l’éloigner des terrains durant 4 à 6 semaines. Un très gros coup dur pour Neymar, qui a manqué 87% des rencontres de son club. La goutte de trop pour Al-Hilal. Hier, UOL a révélé que la direction du club de SPL envisageait de résilier le bail du Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2025, dès janvier prochain.

Une information qui est un poil différente de celle dévoilée par l’émission Action Ma3 Waleed sur MBC Action, le diffuseur du championnat en Arabie saoudite. En effet, il a été précisé qu’Al-Hilal envisage de s’en séparer mais a priori plus en fin de saison. En effet, un journaliste de l’émission a précisé «qu’aucun club de SPL ne peut mettre en vente un joueur de catégorie A cet hiver.» Il reste toujours la possibilité de rompre son bail, mais on n’imagine pas Ney, qui en aurait assez de la vie en Arabie saoudite selon le média sportif, s’asseoir sur une belle somme d’argent. Pour le remplacer après le Mondial des Clubs, Al-Hilal veut s’offrir un très grand nom. Ces dernières semaines, le nom de Vinicius Jr (24 ans) revient sans cesse.

CR7 dans le viseur

Si le Real Madrid a vite fermé la porte, le Brésilien, lui, l’a longtemps laissé entrouverte. Mais ce jeudi, son porte-parole, Eduardo Peixoto, a été clair. «Il n’y a eu aucun mouvement, ni aucune communication d’un club saoudien depuis août dernier. Il m’est impossible de parler de cette question, d’autant plus qu’il n’y a aucune offre. Nous ne parlons pas de ces rumeurs. Tout ce que nous faisons se fait par les voies officielles.» Une piste qui paraît donc compliquée. Al-Hilal pourrait avoir plus de chances avec Mohamed Salah (32 ans), dont le nom est aussi mentionné. D’autant qu’il est en fin de contrat à Liverpool. Mais ce n’est pas la piste prioritaire du club de Jorge Jésus. En effet, l’émission saoudienne affirme qu’ «Al-Hilal pourrait remplacer Neymar par Cristiano Ronaldo».

Une nouvelle qui a de quoi surprendre puisque l’international portugais évolue du côté d’Al-Nassr, l’autre club de Riyadh. De plus, les supporters d’Al-Hilal se sont régulièrement moqués de lui depuis son arrivée en chantant le nom de "Messi" à chaque confrontation entre les deux clubs. Malgré cela, les dirigeants d’Al-Hilal gardent en tête CR7, dont le contrat à Al-Nassr prendra fin officiellement en juin prochain. Outre son apport sur le terrain, le footballeur qui va avoir 40 ans en février est un véritable atout pour un club au niveau du marketing, du merchandising ou encore de la billetterie. Et selon Goal Arabia, l’Arabie saoudite ne veut pas se séparer de sa poule aux œufs d’or. L’état du Golfe et Al-Nassr ont entamé les discussions pour prolonger son bail d’une voire deux années. Tapi dans l’ombre, Al-Hilal compte se placer mais va devoir batailler pour le convaincre.