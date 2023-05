Servette FC, Hussayn Touati : « la CAN est un rêve, un objectif »

Un talent enfin dans le grand bain. Natif de Pontoise, Hussayn Touati vient de prolonger son premier contrat professionnel du côté du Servette FC en Suisse. Passé par le centre de formation de l’OL puis du PSG où il avait notamment brillé en Youth League (2019-2021), l’ailier de 21 ans n’avait pas été conservé et avait donc dû trouver un nouveau challenge. Et il a donc saisi sa chance au Servette alors qu’il avait d’abord été recruté pour renforcer la réserve. Mais ses performances ont convaincu son club de lui offrir une prolongation de 2 ans et donc un contrat pro par la même occasion. «C’est une fierté. On a beaucoup travaillé pour ça. Ça vient récompenser mes années de sacrifice. Mes passages à l’OL et au PSG m’ont amené à ça. Si j’ai douté ? Bien sûr. J’étais à l’OL et au PSG et j’ai beaucoup d’amis qui ont signé avant moi. Il y a cette peur de l’échec, mais je n’ai jamais lâché. J’avais un préparateur physique. Je savais que j’étais en mission. J’ai moins de pression désormais», nous confie Hussayn Touati. À présent lié à son club jusqu’en 2025, il compte bien enfin s’imposer dans le monde professionnel avec son club. «Le Servette FC jouera la Coupe d’Europe. On est très content et on veut garder cette 2e place. Moi, je me concentre pleinement sur la saison prochaine déjà. M’imposer dans l’équipe en tant que titulaire, car je n’ai fait que des entrées pour l’instant.»

Auteur de 14 matchs (2 buts, 2 passes décisives) en professionnel, l’ailier gaucher (qui évolue sur le couloir droit) de 21 ans a donc brillé avec la réserve du club (16 matches, 11 buts, 8 passes décisives). Décrit comme technique, percutant et dribbleur, celui qui possède la nationalité algérienne et marocaine (international algérien U20) a aussi des objectifs ambitieux en sélection avec les compétitions U23 dont la prochaine CAN (elle aura lieu eu Maroc à la fin du mois de juin). «La CAN est un rêve, un objectif à terme. J’ai eu une première expérience avec l’Algérie, c’était une fierté et une forme de reconnaissance pour mon travail. Si le Maroc m’appelle, ce sera également une fierté, car c’est vrai que c’est mon père (ndlr : son père est marocain, sa mère algérienne) qui m’a donné cette passion pour le football», avoue Touati. Et l’ancien du PSG a un autre rêve, découvrir un jour le championnat allemand. «Après le Servette, j’aimerais jouer en Bundesliga. Il y a des espaces pour les joueurs offensifs. C’est un championnat attractif. Ce serait la suite parfaite pour moi.» Reste désormais à s’imposer sur la durée avec l’actuel 2e du championnat suisse.

