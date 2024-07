EdF : Daniel Riolo s’attaque encore à Kylian Mbappé

Comme beaucoup d’observateurs de l’équipe de France, Daniel Riolo ne goûte guère à l’attitude affichée par Kylian Mbappé, ces derniers mois, et durant cet Euro 2024. Que cela soit sur ou en dehors des terrains, il déplore ce qu’est devenu le nouveau joueur du Real Madrid, au fil de ces dernières années. « Je suis incapable de dire s’il peut se remettre sur la bonne voie, je n’en sais rien. Ça va être à lui de décider. Je trouve que son corps a beaucoup changé et pas en bien par rapport à quand il allait très vite. Des joueurs de côté comme lui, capables d’accélérer, de frapper, d’enrouler, d’ouvrir et fermer le pied, il n’y en a pas d’autre, mais en ce moment, ce joueur n’existe plus, a analysé le journaliste au micro de RMC, ce jeudi soir. Son occasion pour revenir à 2-2, à dix minutes de la fin (face à l’Espagne), si c’est Kylian Mbappé, elle va sous la barre, on le sait tous. Là, elle est partie dans la tribune. À ce jour, le Kylian Mbappé que j’ai connu n’existe plus, c’est un souvenir pour moi. Sa reprise de volée en 2022 (lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine) qui nous a tous scotchés, ce joueur extraordinaire n’existe plus. »

Malgré ses critiques, Riolo pense que sa signature au Real peut lui permettre de prendre un meilleur virage dans sa carrière. Et d’éviter de tomber la descente aux enfers. « Il a la chance d’aller à Madrid et c’est peut-être le droit chemin qui va le sauver, mais à 25 ans, l’autre chemin, c’est celui de Neymar Jr et Marco Verratti, c’est-à-dire que tu ne t’entraînes plus correctement, tu n’as plus ton explosivité, tu ne vaux plus grand-chose », a indiqué l’éditorialiste.