OL : la joie de Moussa Niakhaté après la victoire à Nice

Pour la première sans Paulo Fonseca, suspendu jusqu’en novembre pour son coup de sang sur Benoît Millot lors d’OL - Brest (2-1), les Gones ont tenu leur rang en s’imposant à Nice (0-2). Un succès précieux face à une équipe encore invaincue à domicile cette saison en championnat. Après la rencontre, le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté exprimait sa satisfaction.

«Si notre tactique est de gérer en première période et accélérer en deuxième ? C’est un peu ça, mais ce n’est pas forcément volontaire. Si on pouvait accélérer dès les premières minutes, on le ferait, mais Nice, je crois qu’ils étaient invaincus à domicile, c’est une belle équipe. On a plutôt bien géré défensivement en première, analysait le joueur de 29 ans. Je ne sais pas si tout le monde était au courant de l’invincibilité à domicile de Nice, mais moi, oui, je le savais parce que je regarde toutes les émissions foot. On savait surtout qu’on recollait devant si on gagnait, sachant que les concurrents directs ont de gros matchs la semaine prochaine.» Grâce à ce succès, Lyon est ce soir 6e, à deux points de Monaco, barragiste pour la Ligue des Champions.