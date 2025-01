Manchester City - Chelsea: les compositions officielles

Gros choc en Angleterre ! Manchester City reçoit sur sa pelouse Chelsea ce samedi à 18h30, dans le cadre de la vingt-troisième journée de Premier League. Les Citizens s’articulent en 4-2-3-1 avec Ederson aux cages. En défense, on retrouve Nunes, Khusanov, Akanji et Gvardiol. Kovacic et Gundogan sont placés juste devant la défense. Bernardo, Marmoush et Foden vont animer l’attaque de City aux côtés de Haaland, placé en pointe.

Les Blues s’organisent également en 4-2-3-1 avec aux cages Sanchez. En défense, on retrouve James, Chalobah, Colwill et Cucurella. Caicedo et Fernandez sont au milieu de terrain. Et enfin, Palmer, Sancho et Madueke vont épauler Jackson en attaque.

Les compositions:

Manchester City: Ederson - Nunes, Khusanov, Akanji, Gvardiol - Kovacic, Gundogan - Bernardo, Marmoush, Foden - Haaland

Chelsea: Sanchez - James, Chalobah, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Palmer, Sancho, Madueke- Jackson