Liga : Getafe s'offre la Real Sociedad

Pour le dernier match de ce dimanche en Liga, comptant pour la 5ème journée, Getafe recevait la Real Sociedad. Un match que ne devait absolument pas perdre les coéquipiers de Damian Suarez, la faute à un très mauvais départ (un match nul et trois défaites). Les hommes d'Enrique Sanchez Flores, malgré une petite frayeur, finissait par l'emporter (2-1) et glanait ainsi leur première victoire de la saison. Et pourtant, Getafe ne trouvait pas le chemin des filets facilement dans cette rencontre.

La suite après cette publicité

Borja Mayoral voyait son penalty être arrêté par Álex Remiro (14e). Finalement, dans le temps additionnel de la première période, Enes Ünal permettait au sien de prendre l'avantage juste avant la pause (1-0, 45+5e). Au retour des vestiaires, le numéro 10 trouvait Carles Alena pour le but du break (2-0, 48e). Dans la foulée, Brais Méndez réduisait l'écart grâce à une passe décisive de Mohamed-Ali Cho (2-1, 50e). Avec cette victoire, Getafe reste 18ème au classement et ne sort donc pas de la zone de relégation mais s'offre un bol d'air inespéré. De son côté, la Real Sociedad descend à la 11ème place.