Angleterre : Harry Kane veut s’inspirer de Cristiano Ronaldo

Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (66 buts en 98 sélections), Harry Kane se montre beaucoup moins tranchant ces derniers mois avec la sélection anglaise. Preuve en est à lors de l’Euro 2024 où l’attaquant anglais a globalement déçu malgré ses trois buts inscrits au cours de la compétition. Critiqué au pays et alors que certains observateurs tendent à le pousser vers la retraite internationale, le Bavarois compte s’inspirer des plus grands et notamment de Cristiano Ronaldo pour continuer à performer au plus haut niveau.

«Cristiano Ronaldo est la référence, pas seulement parce qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais aussi en termes de longévité au haut niveau. Je me sens très bien physiquement et mentalement. Mais je suis sûr qu’il y aura des critiques sur moi, comme il y en a sur Cristiano. Les Ronaldo, Messi, Benzema et Lewandowski ont presque augmenté leur niveau de jeu à environ 35 ans. Cristiano le montre toutes les semaines, à chaque fois qu’il joue et qu’il marque. Donc pour moi, c’est l’objectif», a concédé le joueur de 31 ans devant les médias en marge de la rencontre entre l’Angleterre et l’Irlande comptant pour la Ligue des Nations.