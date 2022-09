Le budget mercato stratosphérique du Real Madrid pour l'été prochain

La suite après cette publicité

Le mercato estival 2022 a été particulièrement animé du côté de Madrid. S'il n'y a eu que deux recrues au final - Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni - les deux sont déjà très performantes, surtout dans le cas du Français. D'autres joueurs ont pris la porte, mais si on dit que l'été a été chaud, c'est à cause du feuilleton Mbappé qui a finalement eu une issue négative d'un point de vue merengue.

Et on le sait, l'été prochain, Florentino Pérez veut continuer de frapper fort. Ira-t-il chercher le Bondynois ? Les informations publiées à ce sujet en Espagne sont encore un peu contradictoires, et on en saura plus dans les prochains mois. Une chose est sûre en revanche, il veut continuer la rénovation de l'effectif et espère enrôler de nouveaux joueurs.

Un sacré pactole

Comme l'indique AS, l'argent ne sera pas un problème. Le média espagnol fait le point sur la situation de l'effectif, et fait savoir qu'il y aura des départs, comme ceux de Mariano et Asensio, ainsi que des joueurs qui seront très bientôt en fin de cycle. Pour les remplacer, le Real Madrid a actuellement 425 millions d'euros à disposition indique la publication ibérique. De quoi se faire plaisir donc.

De son côté, Defensa Central dévoile le nom des trois joueurs qui plaisent le plus aux dirigeants madrilènes pour l'avenir proche : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City) et Endrick (Palmeiras). Ce sont les trois élus autour desquels se construira l'avenir des Merengues, en plus des joueurs déjà présents dans l'effectif comme Vinicius Junior et Aurélien Tchouaméni entre autres. L'été va être bouillant donc.