PSG : la décision dingue du Real Madrid avec Kylian Mbappé

C'est reparti. Du moins, pour la presse espagnole. Les révélations de l'Équipe sur ce nouveau contrat du Bondynois qui ne porterait que sur deux ans - la troisième année serait optionnelle - a déjà déchaîné les médias ibériques, qui voient là un geste du Bondynois pour faciliter un départ à Madrid dans un an ou deux. De plus en plus de publications locales évoquaient ces derniers jours une nouvelle tentative des Merengues pour le joueur formé à Monaco.

Seule nuance : ces médias affirmaient que cette fois, Pérez n'allait pas faire de folies pour enrôler la vedette des Bleus, qui devrait donc faire de gros sacrifices pour rejoindre le Bernabéu. Mais voilà que le journal espagnol El Debate en dit un peu plus en cette fin du mois de septembre. D'après cette source, c'est mort pour Mbappé. Le Real Madrid n'a aucune intention de repasser à l'attaque.

Pérez se sent trompé

Même si l'entourage du Français bougerait un peu en coulisses pour se rapprocher des Madrilènes, la porte est fermée. La direction du Real Madrid ne lui formulera plus aucune offre, et il ne jouera jamais pour le club de la capitale espagnole, du moins tant que Florentino Pérez est là. La direction madrilène estime notamment avoir été utilisée par le joueur pour obtenir un énorme contrat au PSG, et c'est très mal passé.

Cette affaire risque de créer un précédent d'ailleurs selon le média, puisque désormais, les Madrilènes mettront le mois de mars comme deadline pour sceller les arrivées de joueurs en fin de contrat afin de ne pas se faire tromper au tout dernier moment. Autre point important : les socios du Real Madrid se sont également sentis floués et trompés par le joueur, et la direction prend ça très au sérieux. Coup de bluff ou décision forte ? On le saura dans quelques mois...