Villarreal-FC Barcelone : les compos probables

Alors qu'il ne reste que cinq journées en Espagne, la lutte pour le titre fait rage. Ce ne sont pas les médias qui vont dire l'inverse puisque quasiment jour après jour une polémique naît. Que ce soit sur le temps de récupération des formations, les calendriers ou encore l'arbitrage, il semble y avoir beaucoup à dire. D'autant que le FC Barcelone semble un peu largué par son grand rival le Real Madrid. Les Merengues étant en tête avec quatre points d'avance.

Mais, cette 34e journée pour faire office de nouveau tournant en Espagne. En effet, le Real Madrid à un déplacement périlleux du côté du Pays-basque pour affronter l'Athletic Bilbao en début d'après-midi. En fin de soirée, les Catalans auront aussi fort à faire puisqu'ils vont sur la pelouse de Villarreal. Le Sous-Marin Jaune est d'ailleurs en forme sur ses terres puisqu'il n'a perdu qu'une seule fois sur les cinq dernières rencontres et que la confrontation entre les deux, la saison passée, a été spectaculaire et s'est terminée sur un 4-4.

Nouvelle chance pour Griezmann

Javier Calleja devrait rester fidèle à son idée offensive en alignant un 4-4-2. On retrouvera bien sûr dans les buts Asenjo et le portier sera protégé par quatre hommes. De gauche à droite : Alberto Moreno, Pau Torres, Albiol et Mario. Au milieu de terrain, on retrouvera l'ancien Marseillais Anguissa aux côtés d'Iborra. Enfin, sur les côtés, le virevoltant Chukwueze et Cazorla seront chargés d'alimenter en bons ballons le duo Alcacer-Gerard Moreno.

Après un passage au 4-4-2, Quique Setién, lui, devrait retrouver son 4-3-3. Ter Stegen conserve sa place dans les buts et on retrouve une défense à quatre composée de Semedo, Piqué, Lenglet et Alba. Au milieu de terrain, on retrouvera le trio Busquets, Vidal et le petit jeune de la masia Ruiqui Puig, absolument excellent lorsqu'il est entré en jeu ces derniers temps. Enfin, devant, Antoine Griezmann devrait avoir une nouvelle chance aux côtés de Messi et de Suarez. La journée s'annonce chaude en Espagne.