À quoi va ressembler l'AC Milan version Investcorp ?

La nouvelle est tombée le 18 avril dernier. Racheté en 2018 par Elliot Management Corporation, l’AC Milan s’apprête à changer à nouveau de propriétaire. Et comme quelques grands d’Europe, le club lombard va passer sous le giron d’un des pays du Golfe. Le compte officiel de l'ambassade de Bahreïn, basé en Grande-Bretagne, a annoncé (avant d’effacer son tweet) lundi dernier que la firme Investcorp, basée à Bahreïn, est «entrée en pourparlers exclusifs» avec les Rossoneri. Fondé en 1982, ce fonds d’investissement est en passe d’entrer dans l’histoire du football italien en signant le rachat le plus cher de l’histoire du Calcio puisque le montant évoqué est de 1,1 milliard de dollars, soit environ 1 milliard d’euros. Novice dans le monde du ballon rond, Investcorp ne manquera pas de moyen pour l’écurie milanaise.

Bientôt un problème avec le projet du nouveau stade ?

Dans le portrait dressé par les médias, le fonds bahreïni affiche 42 milliards d’actifs (somme d’argent dépensée dans un investissement censé rapporter plus d’argent), notamment dans le secteur du luxe où il possède des participations chez Gucci, Tiffany et Leica. Sur le papier, Milan devrait donc changer d’ère. Mais attention, les futurs propriétaires ne comptent pas tout révolutionner. Paoli Maldini (directeur technique) et Frederic Massara (directeur sportif) seraient confortés à leur poste et prolongés. Rien n’est encore définitif concernant le coach Stefano Pioli, mais aucun signe de changement n’a été relayé par les médias italiens. Pas de grosses révolutions au sein de l’organigramme annoncée.

En revanche, il faudra suivre de près la posture des prochains patrons milanais dans le dossier du nouveau stade, un chantier partagé avec l'Inter. Car il risque d'y avoir du grabuge selon la Gazzetta dello Sport ! Le patron d’Investcorp Mohammed Alardhi a été clair : le nouveau stade doit être rossonero toute l’année, hors de question de le partager avec le rival nerazzurro. Une posture qui pourrait donc marquer un sacré tournant dans l’histoire des deux formations milanaises. Et une sacrée mauvaise nouvelle pour l’Inter qui comptait sur son ennemi pour partager les coûts de leur future enceinte.

Milan va changer de dimension

Ce qui est sûr aussi, c'est que le club septuple vainqueur de la Ligue des Champions rêve bel et bien de retrouver son statut de place dominante du football européen et mondial, comme c’était le cas dans les années 90. De quoi redonner le sourire aux fans lombards qui se réjouissent déjà de voir leur équipe préférée de nouveau bien placée pour remporter le Scudetto. Un grand club endormi racheté par de richissimes investisseurs du Golfe, le décor est planté pour tous ceux qui imaginent déjà Milan faire des ravages sur le mercato. Le 19 avril dernier, la Gazzetta dello Sport faisait d’ailleurs saliver tout ce petit monde en annonçant que Milan allait jouir d’un budget de 300 M€ pour son recrutement. Une somme astronomique pour se faire plaisir, même si la formation italienne risque de subir le même sort que le PSG, à savoir être obligé de recruter des joueurs surévalués par des clubs désireux de profiter des largesses financières des propriétaires orientaux. Ce qui n’empêche pas les Rossoneri d’avoir dressé une liste de cibles plutôt sexy.

Annoncé comme l’une des priorités du club, le Lillois Sven Botman semble plus proche que jamais. Au milieu, là aussi le casting est séduisant pour compenser le départ de Franck Kessié : Renato Sanches (Lille), Maxence Caqueret (OL), Noa Lang (Club Bruges). Mais c’est surtout pour son attaque que l’AC Milan voit grand, en plus de vouloir prolonger le contrat de Zlatan Ibrahimovic. Concrètement, l’actuel leader du classement de Serie A n’hésite pas à se positionner sur des dossiers où plusieurs grands d’Europe se battent déjà : Divock Origi (Liverpool), Sébastien Haller (Ajax), Nicolo Zaniolo (AS Roma), Domenico Berardi (Sassuolo), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marco Asensio (Real Madrid) et Raheem Sterling (Manchester City). Enfin, nous vous avons révélé en exclusivité que les Lombards rêvent également du Citizen Riyad Mahrez. Milan ne recrutera bien sûr pas tous ces noms ronflants, mais la version 2022/2023 rossera promet déjà !