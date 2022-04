Mercato : l'AC Milan va avoir un budget de 300 M€ pour recruter cet été !

L'AC Milan est sur tous les fronts. Après 33 journées, les Rossoneri sont leaders de la Serie A avec 71 points et un match de plus que l'Inter (2e, 69 points). Un rival qu'ils vont retrouver ce mardi soir lors de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie (0-0 à l'aller). Lancés dans un sprint final haletant, les Lombards doivent aussi gérer en parallèle une actualité brûlante depuis l'officialisation des négociations exclusives avec la société Investcorp, candidate au rachat du club.

Investcorp veut investir à l'AC Milan

En effet, l'ambassade du Bahrein a révélé hier que la firme fondée en 1982 et qui «gère plus de 42 milliards de dollars (39,8 millions d'euros) d'actifs à travers le monde» était disposée à s'offrir l'AC Milan pour 1 milliard d'euros. Et d'après La Gazzetta dello Sport, un budget très important sera consacré au premier mercato de l'ère bahreïnie. La publication au papier rose révèle que les futurs propriétaires de l'écurie rossonera, qui ont une quinzaine de jours pour boucler le rachat, auront une enveloppe de 300 M€ pour recruter cet été.

Plusieurs noms sont d'ailleurs cités par La Gazzetta dello Sport. Il y a tout d'abord des éléments qui sont suivis depuis un moment et pour qui les discussions ont été entamées avec Paolo Maldini. C'est le cas de Sven Botman (LOSC) et Divock Origi (Liverpool). Ensuite, viennent les noms de joueurs appréciés tels que Renato Sanches, Sébastien Haller, Nicolo Zaniolo, Domenico Berardi ou encore Christopher Nkunku. Mais pour le Français de Leipzig, la concurrence (PSG, MU, Bayern Munich) est féroce.

Sterling, Asensio & co sont visés

Le média transalpin estime qu'il faudrait 60 M€ pour se l'offrir. Il en faudrait moitié moins, soit 30 M€, pour recruter Marco Asensio selon La Gazzetta. L'Espagnol, qui n'est plus qu'un remplaçant au Real Madrid, est pisté. Les Merengues pourraient d'ailleurs ouvrir la porte à son départ afin de dégager des liquidités pour foncer sur Kylian Mbappé et/ou Erling Braut Haaland. Autre joueur lié à Milan : Isco. En fin de contrat, le milieu ibérique ne sera pas prolongé par le Real Madrid. Selon le média italien, ses agents ont récemment pris l'initiative d'échanger avec les Rossoneri.

Des Rossoneri qui ne seraient pas contre relancer l'Espagnol. Enfin, Raheem Sterling est le joueur qui fait saliver les prochains propriétaires de l'écurie italienne. Libre dans un an, l'Anglais pourrait faire les frais d'une arrivée d'Haaland à Manchester City. Une occasion que Milan compte bien saisir. Comme à Paris avec Javier Pastore ou plus récemment à Newcastle avec Bruno Guimarães, les investisseurs bahreïnis veulent faire un premier coup. Ils souhaitent des joueurs de qualité sans faire un coup de folie, selon la publication italienne. Mais avec 300 M€ de budget, difficile de ne pas céder à la folie des grandeurs.