La folle dégringolade de Naby Keïta, champion de Premier League devenu remplaçant de luxe à Ferencvaros

Une énigme. Pour beaucoup, la carrière de Naby Keïta n’est pas au niveau des espoirs placés en lui. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour le natif de Conakry en Guinée. Après avoir fait ses débuts au pays, à l’Atouga Foot puis au Santoba FC, le milieu de terrain a rejoint l’Europe avec beaucoup d’espoir, comme de nombreux footballeurs africains. Refoulé notamment par le FC lorient en France, il s’est accroché, certain de son talent et de ses capacités lui qu’on surnommait "Deco" au pays. Et cela a fini par payer puisqu’il a tapé dans l’œil d’Istres. la suite, on la connaît. Après seulement une année dans l’Hexagone, Keïta a rejoint le RB Salzbourg, où il a réalisé de très bonnes choses et gagné 2 titres de champion, puis le RB Leipzig, où il a explosé au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

le footballeur né en 95 a poursuivi sa folle ascension en rejoignant liverpool en 2018. Un transfert à 75 M€ pour le Guinéen, fortement désiré par Jürgen Klopp à l’époque. Mais son aventure au sein du club de la Mersey a été faite de haut, avec notamment plusieurs titres dont la Champions League en 2019 et la Premier league en 2020. Il y a eu aussi des bas, notamment au niveau de sa santé. Naby Keïta a été embêté par les blessures. En effet, le site spécialisé transfermarkt indique qu’il a subi 21 pépins physiques durant son passage en Angleterre (590 jours d’absence). Pour cette raison et certainement d’autres, les pensionnaires d’Anfield ont décidé de ne pas renouveler son contrat en 2023. Libre, l’international guinéen (58 capes, 12 buts) est retourné en Allemagne.

En Hongrie après deux étapes difficiles

Mais contrairement à sa première expérience dans le pays, son passage au Werder Brême n’a pas été une franche réussite. On peut même parler de désastre. Trahi de nouveau par son corps, il est entré en conflit avec son club, lorsqu’il a boudé après ne pas avoir été titularisé lors d’une rencontre. Pointé du doigt, le milieu s’était défendu. «Je voudrais m’exprimer ici pour clarifier ma situation avec mon club, le Werder Brême. Depuis le premier jour où j’ai signé pour ce grand club, j’ai toujours travaillé de manière altruiste et professionnelle (…) Depuis le début de ma carrière, je n’ai jamais eu de problèmes de discipline où que je sois allé et j’ai toujours essayé d’être un modèle. Je n’accepterai donc pas que quiconque ternisse cette image.»

La suite après cette publicité

Après cet incident, Keita, qui n’avait joué que 5 matches avec Brême cette saison-là, a été exfiltré après avoir participé aux JO de Paris avec son pays. Direction la Hongrie et Ferencvaros où il a été prêté en décembre 2024. «Le vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool poursuit sa carrière au sein de notre équipe masculine de football. L’excellent milieu de terrain arrive en prêt pour un an avec possibilité de transfert à Üllő», pouvait-on lire sur le communiqué du club hongrois. Durant son premier exercice, le joueur, qui devait se remettre en jambes après des mois sans jouer, a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues (2 assists), remportant notamment le championnat.

1 match joué en 2026

Cette saison, il a été utilisé à 18 reprises toutes compétitions confondues, lui qui a été titulaire à 15 reprises (3 assists). Mais en 2026, il n’a pour le moment participé qu’à 1 rencontre. C’était le 29 janvier face à Nottingham Forest en Europa league. Il faut aussi noter qu’il a aussi été très souvent remplaçant sans entrer en jeu. Cela est arrivé à 12 reprises. Ajoutons à cela qu’il n’a pas été sur la feuille de match à 11 reprises selon le site spécialisé transfermarkt. Cela est en partie lié à son prêt qui s’est terminé. Keïta a dû patienter jusqu’à un accord entre Brême et Ferencvaros, qui l’a recruté définitivement le 14 janvier dernier. Heureux, le directeur sportif, Tamas Hajnal, avait commenté cette nouvelle.

La suite après cette publicité

«Durant l’année qu’il a passée avec nous, nous avons déjà pu constater l’étendue de son potentiel. Nous savions également que Naby souhaitait rester, mais des détails financiers, difficiles à concilier, ont compliqué la situation. Chacun a contribué à ce transfert, et Naby a lui aussi fait des sacrifices pour pouvoir jouer ici. C’est une personne incroyablement professionnelle et bienveillante, un modèle à bien des égards. C’est donc un atout précieux qu’il fasse toujours partie de notre équipe». De son côté, le principal intéressé a savouré. «Je suis submergé de souvenirs, car j’ai l’impression d’avoir signé mon premier contrat européen en arrivant d’Afrique. Depuis mon arrivée, je suis fier de faire partie de la famille Fradi. Je ferai tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même à ce club.» Remplaçant de luxe de Ferencvaros, Naby Keïta continue son bonhomme de chemin, loin des strass et des paillettes.