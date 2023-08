Marley Aké rejoint l’Udinese en prêt

En janvier 2021, Marley Aké quittait l’OM pour rejoindre la Juventus. Le milieu de terrain français, qui n’a disputé que quatre rencontres de Serie A avec les Bianconeri, avait été prêté la saison dernière du côté de Dijon. Et comme nous l’avions révélé, l’Udinese était très chaud pour l’accueillir en prêt avec option d’achat. Le club italien avait réussi à convaincre la Juventus et un accord avait été trouvé concernant le prêt du joueur de 21 ans.

Et l’information est maintenant officielle puisque le club de Serie A vient d’annoncer l’arrivée du jeune Français. «Un mélange de talent et de vitesse pour les couloirs extérieurs de l’Udinese : Marley Aké est un nouveau joueur de l’Udinese. Le Français arrive de la Juventus sous forme de prêt avec droit de rachat et de contre-rachat en faveur du club turinois», est-il précisé.